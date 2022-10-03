政Whats噏：21議員申提議案　爭崩頭飲頭啖湯

就嚟放完暑假，政府將喺10月19日嘅立法會首次大會發表施政報告，而喺26日嘅大會就會復常，竟然有21名議員想喺呢次大會提出議員議案，簡直係爭崩頭想飲「頭啖湯」，當中包括咗5次都冇被抽中嘅4個「黑仔」。

每次立法會大會都會辯論兩個議員議案，事前係採用抽籤形式，暫時只有建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓，之前提出兩次議案辯論，屬於最多嗰個。而想喺10月26日提出議員議案嘅21名議員中，李梓敬之前提出改革公務員制度後，今次就想試下可唔可抽中講「申請興建新界東第二條南北鐵路」，其他議員包括梁子穎、林順潮、梁熙同簡慧敏呢4位「黑仔」，佢哋已連續5次都冇被抽中；譚岳衡雖然冇咁「黑仔」，但都有3次抽唔中；而兩次抽唔中嘅陸瀚民就想講下「制訂協助青年向上流動政策和藍圖」。

班議員提出嘅議題涵蓋範圍都幾廣，關於經濟嘅議題有「香港Web3策略」、「香港綠色轉型發展」；有關民生嘅「提升教育質素」、「舊式公屋重建」等議題；仲有議員想講下 「重組架構後的特區政府」、提出優化地方行政架構。陳曼琪作為女議員，就想傾下「香港女性全面發展」；黃國就想講「醫療跨境合作」。議題咁多，唔知邊兩個議員咁好彩，可以被抽中呢？