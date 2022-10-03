首引反恐條例控串謀爆炸殺警等罪　13人交付高院受審

警方於2019年12月在多區搜出手槍、子彈及武士刀等大批武器、在灣仔香港華仁書院外檢獲2個共重10公斤的土製炸彈，懷疑意圖用作傷害警察。另外有警員在截查一名18歲男疑犯時，疑遭開槍射擊。13名男女懷疑涉案被捕後，律政司首次引用《反恐條例》下「對訂明標的的爆炸的禁制」罪起訴其中10人，另控串謀殺警等罪。案件今天（3日）在東區裁判法院提訊，裁判官把案件正式交付上高等法院原訟法庭審理。

13名被告包括黃振強（22歲）、吳智鴻（24歲）、張俊富（22歲）、張銘裕（20歲）、嚴文謙（21歲）、蘇緯軒（18歲）、彭軍壕（33歲）、蔡凱明（21歲）、陳玉龍（27歲）、李家田（24歲）、賴振邦（29歲）、鍾雪瑩（29歲）、許湛荣（24歲）。其中張俊富、張銘裕和嚴文謙是12名潛逃台灣被捕的香港人蛇的其中3名。黃振強、吳智鴻、張俊富、張銘裕、嚴文謙、蘇緯軒、彭軍壕、李家田、賴振邦、許湛荣等10人，一同被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，律政司首次引用該罪作檢控，一旦罪成可被判終身監禁。該罪的交替控罪，為串謀引起可危害生命的爆炸罪。上述10人另被控串謀謀殺香港警務人員。黃振強及張俊富同被控1項管有爆炸品罪。張俊富另被控於1項無牌管有火器罪。吳智鴻、蘇緯軒、鍾雪瑩、李家田等4人被控1項意圖危害生命而管有槍械或彈藥罪。蘇緯軒另被控1項意圖抗拒合法逮捕而使用槍械及彈藥。蔡凱明則被控1項協助及教唆他人製造炸藥意圖危害生命或財產罪。陳玉龍則被控1項串謀無牌管有火器及彈藥及1項無牌管有火器及彈藥。

案件編號：ESCC 2693/2019, ESCC 50,159,1876/2020, ESCC 885/2021, FLCC 5525/2019, FLCC 1222,1860/2020, STCC 282/2020