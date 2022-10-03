多68大廈納強檢　紅磡半島豪庭及灣仔壹環上榜

再增68個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(3日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該68個地方的人士，須於明日至後日(4日至5日)期間進行病毒檢測。

政府明日將於田灣嘉隆苑、薄扶林貝沙灣、葵涌葵盛東邨及青衣長宏邨重開流動採樣站，位於樂富橫頭磡邨及荃灣梨木樹邨的流動採樣站，則會延長服務日期至後日。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.天水圍栢慧豪園8座

2.天水圍栢慧豪園9座

3.天水圍天恩邨恩樂樓

4.筲箕灣東熹苑逸熹閣

5.牛池灣彩雲一邨飛鳳樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.油塘高俊苑俊滿閣

2.秀茂坪曉麗苑曉天閣

3.藍田平田邨平真樓

4.香港仔成都道38號利港中心

5.將軍澳維景灣畔11座

6.堅尼地城觀龍樓1座

7.九龍城德朗邨德琦樓

8.荃灣梨木樹邨樂樹樓

9.將軍澳翠林邨彩林樓

10.元朗溱柏6座

11.將軍澳將軍澳中心12座

12.長沙灣麗翠苑麗榕閣

13.將軍澳尚德邨尚信樓

14.何文田御龍居1座

15.筲箕灣愛蝶灣4座

16.鑽石山鳳禮苑鳳禧閣

17.藍田康華苑宏康閣

18.牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺2座

19.青衣長宏邨宏勇樓

20.葵涌葵盛東邨盛興樓

21.鰂魚涌太古城泰山閣

22.屯門嘉悅半島2座

23.屯門美樂花園10座

24.沙田欣廷軒2座

25.屯門龍門居12座

26.馬鞍山錦泰苑錦晶閣

27.將軍澳新寶城6座

28.西灣河嘉亨灣6座

29.尖沙咀擎天半島3座

30.大埔明雅苑明欣閣

31.深水埗長沙灣道269至273號瑞祥大廈

32.深水埗南昌街188號華麗廣場

33.北角富豪閣4座

34.九龍城煥然壹居H1座

35.薄扶林貝沙山道68號貝沙灣南灣2座

36.大角咀海桃灣2座

37.灣仔灣仔道1號壹環

38.香港仔香港仔中心海天閣

39.沙田希爾頓中心D座

40.將軍澳和明苑和煦閣

41.大角咀浪澄灣9座

42.馬鞍山迎海．星灣御22座

43.鰂魚涌南豐新邨2座

44.荔枝角盈暉臺3座

45.元朗新時代廣場8座

46.牛池灣威豪花園2座

47.旺角廣華街3號百利達廣場

48.屯門景新臺3座

49.元朗怡豐花園B座

50.牛池灣瓊山苑瓊瑤閣

51.柴灣新翠花園5座

52.紅磡半島豪庭5座

53.鴨脷洲漁安苑碧安閣

54.橫頭磡橫頭磡邨宏亮樓

55.青衣盈翠半島9座

56.青衣青泰苑恆泰閣

57.大角咀角祥街80號中堅樓

58.青衣藍澄灣2座

59.屯門龍門居8座

60.大圍秦石邨石晶樓

61.天水圍天富苑賢富閣

62.香港仔嘉隆苑嘉平閣

63.馬鞍山富寶花園10座