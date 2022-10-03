政whats噏：政府申開位支援青年政策　狄志遠：無表現又加人？

政府部門被批評架床疊屋兼服務質素下降，但有部門就繼續申請開位，希望分擔工作量。講緊嘅就係民政及青年事務局建議其轄下青年事務科重新開設一個編外嘅首長級丙級政務官職位，職銜為民政及青年事務局首席助理秘書長(青年事務)，以監督多項青年發展政策同措施。但社福界議員狄志遠就批評政府至今無表現，唔明白點解要加位，希望真係有野做先加個人。

民青局提交立法會嘅文件話該職位加強青年事務科首長級人手協助制定，以支援長遠青年政策同發展藍圖，例子就包括監督同推廣義務工作、監督青年廣場行政嘅政策以及青年宿舍計劃等，該編外職位預料年薪開支總額為約228萬港元，為期約3年。

政府話過首長級官員零增長，係咪一定要開位呢？民青局強調鑑於青年事務科方面有多項新發展同措施，所要處理同青年發展相關嘅工作範圍非常廣泛，加上又要制定《藍圖》，局方必須有充足嘅首長級人手。民青局亦考慮到重新調配資源處理青年事務科及民政事務科嘅工作屬唔可行。

對於政府擬加位，狄志遠就話政府重組架構後，已經增加咗2個局同3個副司長，喺上層架構上已經加咗人。佢話依家又再想開設一個編外嘅首長級丙級政務官職位，但成個架構都未有增值，政府亦無工作表現同說服力，希望真係有野做先加個人，喺現有資源上試咗唔得先。佢又關注青年藍圖遲遲未有眉目，話最緊要係令青年對社會政治等有歸屬感同參與度，令社會關係得到緩和。佢又特別提到政府縮減福利開支，依家兒童院舍唔夠人手，可謂「水浸眼眉」，但相關政府支援就唔見影，啲開支亂咁嚟。

另外，民青局建議從內部調配一個常額的首長級丙級政務官職位至民政事務科，職銜為民政及青年事務局首席助理秘書長(民政事務)，以理順因應婦女事務及社區投資共享基金撥歸予民青局負責而帶來嘅工作量。