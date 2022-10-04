後疫情復課引幼童焦慮　求助個案升70%

新冠疫情持續逾兩年，市民外出必須佩戴口罩，幼童都不例外，他們出生後大部分時間要遮面，又花大量時間在家網課，故恢復面授課，或引起部分幼童社交恐慌，影響身心。香港選擇性緘默症協會主席鄭穎賢稱，後疫情復課引起幼童焦慮的求助個案上升70%。有中醫師表示曾處理5歲幼童個案，因恢復面授課感焦慮，致濕疹大爆發。

輔導心理學家宋善靈以「生態系統理論」解釋，兒童的生理心理成長是與身邊環境互相影響，從中建立自信心、自我觀感及價值觀等。惟疫情下，身邊環境變得不一樣，例如校內要保持社交距離，同學要隔罩相見，致學校變得陌生，兒童自然缺乏安全感及感恐懼。另網課亦帶來問題，她接觸過一名5歲女童，在網上滔滔不絕，一旦面對面，不敢進入課室之餘，「望都唔敢望」導師，躲在母親背後；亦有升小二的學生上網課時不停與同學談天，但上面授課時因隔着口罩，竟不認得同學，感到焦慮而不說話。

焦慮的情緒亦會影響整個家庭，註冊社工黃嘉慧指出，疫情後幼童難投入社會，她建議家長增加機會讓子女自然與他人互動，引導及示範社交互動，助建立安全感，亦應嘗試理解幼兒在社交焦慮的原因。鄭穎賢則稱，幼兒對於復課及重投社區遇到極大挑戰，包括要適應學校群體生活、防疫措施的擔憂引起社交恐懼、與家人見面減致選緘兒童對話圏收窄等。疫情下亦令家長難分辨幼童是「選擇性緘默症」還是是其他原因，因錯過檢查發現的機會，又欠缺幼稚園教育，直至回校教師始發現問題。

註冊中醫師胡凱淋指出，小童出現了身心症的徵狀，包括頭痛、胃痛、瀨尿等，家長帶他們求醫，始發覺是焦慮形成，有5歲患專注力失調及過度活躍症的兒童因濕疹大爆發而求診，了解後是因為一直上網課，要恢復面授課，且又面對升小學，壓力大增。