科大研發人工智能導線辨識技術　減低意外遺留病人體內機會

香港科技大學研究人員研發了一種能夠辨識導線的人工智能技術，協助醫護人員在進行置入「中央靜脈導管」手術後點算導線，減低導線意外遺留在病人體內的機會。技術由科大計算機科學及工程學系陳雙幸教授領導的研究團隊開發，自去年11月起已在將軍澳醫院進行臨床應用。在19宗應用個案中，均能準確及迅速地識別從病人體內取出經使用的導線，證明有效加強保障病人安全。

為了提升病人及手術安全，陳教授團隊利用電腦視覺技術，研發出嶄新的「人工智能檢查工具」，以核實醫護人員點算導線的結果。醫護人員確認系統所顯示的導線數目，並經人手點算後，會利用智能手機或平板電腦，拍攝包含導線在內的所有醫療儀器的照片，人工智能系統便可以透過圖像識別及數據增強技術，準確快捷地把幼細的導線從眾多醫療儀器及用具中區分出來和進行點算，並即時核實醫護人員的人手點算結果。

陳教授說：「有別於人類，人工智能系統不會疲勞或分神，即使長時間覆核醫護人員的人手點算結果，均可維持最高的準確性及效率。我們很高興可以把電腦視覺方面的研究成果轉化為臨床應用，減少人為錯誤的機會。展望未來，我們期望可以把有關技術擴大至導線以外的其他醫療用品，減低它們遺留於病人體內的風險。」