「虛空之地」藝術科技展覽　探索社區流動性

香港藝術發展局主辦的「藝術‧科技」展覽於10月2日至24日期間假618上海街地下呈獻本地藝術家曲淵澈的個人展覽「虛空之地」。「虛空之地」以流動性為關鍵詞，現場設有多個「海浪」裝置，以及分別代表不同建築、社區設施與土地用途的組件，配合投影、移動偵測等裝置，以科技結合藝術手法，呈現波蘭社會學家齊格蒙．鮑曼所提出的液態現代性。參觀者可於展覽空間中自由移動組件，模擬城市景觀的頻繁變動，體驗永恒不休的現代化建設。

策展人及藝術家曲淵澈說，過去幾年，香港多區包括觀塘、北角、九龍城等舊區持續重建，舊有記憶瓦解讓位於新的秩序，個體在流動的社區中尋找他們想要歸屬的群體。她期望參觀者可透過這次展覽及延伸活動，一同遊歷在現代性建設擠壓下的虛空之地，感受固體與液體、個體與集體、沉重與輕盈之間的愛恨交織。

在「虛空之地」創作過程中，曲淵澈走訪了上海街及周邊社區，以速寫記錄該區不同景觀，並印製成明信片免費贈予展覽參觀者。曲淵澈更特別設計了網上互動多媒體導行，讓市民可以不受展覽場地限制，將展覽的體驗延伸至618上海街周邊的街道，探索社區流動性。此外，多場免費導賞活動帶領觀眾走出展覽場地，發掘區內多個尚未定義的虛空之地。