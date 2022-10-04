東方日報A1：市道熱死　政府冷理

踏入10月本港天氣依然熱辣辣，秋意尚未濃，今個聖誕恐怕亦不太冷！香港天文台指出，受全球暖化和本地城市化影響，預測本港今年10至12月氣溫偏暖且少雨。有零售百貨業憂慮，今個冬天天氣趨和暖「趕客」，或進一步打擊服裝等零售類別銷情。礙於中港兩地未通關、防疫措施過辣，無旅客訪港，目前市道僅單靠本地客支撐，市道就快熱死，但政府依然冷漠，復甦前景難言明朗。

昨日本港多區氣溫高見攝氏33度，天文台一早發出酷熱天氣警告。據天文台預測，本港未來9天仍然酷熱。今日重陽節日間酷熱及乾燥，氣溫介乎27至33度，有機會打破1959年重陽節所錄得的32.5度最高溫紀錄。天文台另公布，今年10至12月季度預報，預料今個秋冬氣溫正常至偏高，即平均氣溫介乎21.7至22.3度，或高於22.3度；同期的雨量正常至偏少，即雨量少於114毫米或介乎114至263毫米。

天文台評估，受全球暖化和本地城市化影響，香港10至12月氣溫有明顯長期上升趨勢，溫度出現正常至偏高情況的機會一般較高。世界各地大部分氣候模式預測，今年10至12月華南溫度正常至偏高。至於拉尼娜現象在過去個多月持續，赤道太平洋中部及東部水溫整體維持偏冷。天文台綜合預測，拉尼娜在今年餘下時間持續。

香港百貨、商業僱員總會會務總幹事林志忠表示，剛過去的十一假期，適逢新一輪消費券發放，本地市道稍好轉，惟消費券效用明顯不如過往，「無咁多人潮洶湧嘅情況！」踏入秋冬是服裝零售旺季，他憂慮天氣持續和暖恐影響市道。

林志忠又稱，零售業只能單靠本地客消費「吊命」，尖沙咀、銅鑼灣等遊客區生意仍然麻麻。自從「0+3」入境檢疫放寬，他擔心不少港人打算外遊，但同時少旅客訪港，市道甚至會轉差，故他期望當局早日放寬，包括加快恢復中港正常通關。當局早前因應疫情而實施「暫緩追討欠租安排」，為指定行業租戶提供喘息空間，惟相關安排已於8月結束，不少零售商戶仍面對租金困擾，若收入無起色，他憂慮結業裁員等情況仍會發生。

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