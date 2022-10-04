國際樞紐變孤島　港盡失轉機優勢　業界促推「0+0」追落後

新冠肺炎全球大流行近3年，本港防疫限制被評過於嚴謹，日前始實施免於酒店坐疫監的「0+3」檢疫安排。惟本港旅遊業經已重創，香港旅遊促進會總幹事、前檢疫酒店營運總監崔定邦強調，現時酒店、旅行社及國際樞紐3方面均未有復甦，旅遊業復常之路仍未追上，並指旅客已轉用新加坡為轉機點，勢必成飛行習慣，亦即香港將喪失大批轉機客，優勢盡失。崔指港府如果急起直追，盡快實行「0+0」方案，仍然可以重拾航空樞紐地位。而整個香港旅遊業的運力，包括考慮與內地通關因素，即轉機客去內地，他估計到2024年初才能恢復至疫情前的水平。

在轉機情況方面，崔指位於大洋洲的澳洲及新西蘭等旅客，過往會倚重香港作為轉機點，每航班至少有3分1旅客為轉機客，再到歐洲或東北亞等地，但這個角色，已經被新加坡取代。據數據顯示，本周日(2日)有304班航班抵達新加坡樟宜機場、當中澳洲到新加坡為11班、而新加坡有6班往倫敦；相反同日只有85班航班抵達香港國際機場、澳洲抵港僅2班、而香港抵倫敦同樣為2班。

他指新加坡在今年年頭已經陸續對外開放，加上積極招聘人手，惟當時香港仍採取嚴格防疫政策，甚至實行9國禁飛令，崔指很多旅客改為新加坡作為轉機點，形容新加坡是「一分耕耘，一分收穫。」他形容飛行習慣「係幾代人形成」，若「0+3」檢疫安排持續，香港會失去轉機優勢，甚至被永久取代。他亦強調香港需盡快重建航空網絡，因為飛機維修及人員招聘等均需時。而香港旅行社東主協會主席梁國興亦指香港轉機優勢「已經無咗」，轉機首選已轉為新加坡及泰國等。

據有顧問公司早前公布的數據顯示，新加坡樟宜機場是今年亞太最忙碌的機場，在4至6月期間，一共有730萬人次進出。至於長期以來排名居前的香港機場僅錄得59.1萬人次，跌出前10。崔亦指香港機場的航班數目雖然已經有所上升，但仍然只是樟宜機場的3成。

在酒店方面，有近60間檢疫酒店已釋出近2.5萬間房間，以接收長期租客或作酒店Staycation(宅度假)。惟崔稱若維持「0+3」安排，整體酒店入住率只會維持4至5成，倘若推「0+0」，則有助吸引更多商務旅客及國際旅客到港。至於在旅行社方面，崔指現時旅遊熱潮只屬片面情況，因為很多航班未復飛，形成「人人都話搵唔到機位」。他又指在本港逾1600多間旅行社中，只有20間生意有起色。

另外，有指若本港疫情未有嚴重轉壞，政府將在稍後時間實施「0+0」計劃，並向全球推廣香港，將向全球旅客派發機管局在2020年購入的50萬張免費機票。崔認為應該全部經過旅行社、展覽業、政府及旅發局在各地的辦事處，分派予內地及環球旅客，作為重建香港經濟的重量級武器。免費機票應該配搭香港的購物、飲食及住宿等優惠，鼓勵內地及世界各地的旅客到港。而當世界各地旅客盡快重臨香港，有助政府重建香港的航空樞紐地位。香港居民亦會受惠於航班陸續恢復，機票價格自然下降。