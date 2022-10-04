促取消4人禁聚令加速復常　梁子超籲盡早落實「0+0」

港府周四(6日)調整社交距離措施，食肆8人一枱放寬至12人、酒吧改至6人，宴會則從120人改至240人，但快速抗原測試的要求不變。呼吸系統科專科醫生梁子超今早(4日)表示，現時應集中放寬影響經濟民生的防疫措施，例如食肆的營業時間、限制客量等。每隔一兩周檢視，若疫情問題不大便進一步放寬。梁子超又建議政府盡早落實「0+0」入境安排，只需保留機場核酸檢測，旅客來港後須每日快測，故可考慮取消定期在社區做核酸檢測的做法。

以市況觀察，4人禁聚令已名存實亡，假日時商場、鬧市人頭湧湧，建議政府取消4人禁聚令，但口罩令可遲一步再檢討。他特別提到冬季流感高峰即將來臨，認為現時室內仍有戴口罩需要。梁子超認為，現階段放寬已不會造成太大風險，社區已建立群體免疫，加上疫情呈下降趨勢，形容現時是放寬的「黃金機會」。只會保留部分措施監察情況，若疫情反彈可針對處理。

對於「安心出行」程式，梁子超認為難以做到追蹤效果，但由於與疫苗通行證半綑綁，除非政府改變進入表列場所要掃描通行證的做法，否則可以取消。