嚴重弱智者易有行為情緒問題　協會稱約束時間愈短愈好

黎沛薇指出，小童若被不適當對待，他們不懂反抗及求救。

教育局近日接獲投訴，指大埔特殊學校匡智松嶺第二校懷疑發生虐兒事件。不過匡智會發聲明否認指控，指綑綁雙手的做法是得到家長及醫生同意。嚴重弱智人士協會主席黎沛薇今日(4日)在電台節目上表示，對虐兒案件感到痛心及擔心。她明白嚴重弱智人士較易出現行為情緒問題，教育局指引雖然無規定使用約束的時間，但應是愈短愈好，不鼓勵用作日常教導。

身為嚴重智障人士的家長，黎沛薇表示，小童被不適當對待後不懂反抗及求救，需依靠身邊人發聲，若事件屬實，她擔心風氣不被糾正，下個受害者會是其他子女。教育局也有指引，提及如何處理特殊教育及嚴重情緒行為的學生，包括經專家評估認為有需要使用約束方法，及徵求家長同意。

她強調，不能因安全問題而長時間使用約束衣，要考慮兒童是否會傷害自己及他人、約束時限及措施是否合乎比例。黎另指，疫下弱智人士寄宿學校處於半封閉狀態，校方不鼓勵學生回家或家長探望，或令家長難以察覺子女在學校遇到的問題。