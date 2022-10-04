復常欠路線圖　僅3成受訪者欲年內出遊　近半人憂措施突變寧留港

新冠疫情發展趨向風土病，全球大部分地區解禁，香港政府亦於上月底實施「0+3」檢疫安排，惟措施只屬聊勝於無，激發港人出遊，難於吸引旅客來港。香港研究協會亦就「0+3」於9月26日至10月3日展開全港性隨機抽樣電話訪問，結果顯示近半受訪者預期政府放寬檢疫安排「0+0」需時三個月，表示要半年或者很難說的意見均有18%，而3成受訪者有計劃今年離港外遊，低於無意出行的47%。

今次調查成功訪問了1,007名18歲或以上市民，就針對檢疫安排而言，受訪者對政府放寬檢疫的期望並不雀躍，有49%人預期放寬至「0+0」要需時3個月，更有18%人表示要半年才放寬。有趣的是，竟然同樣有18%受訪者表示「不知道/很難說/無意見」，意味部分市民對政府的防疫政策抱懷疑心態，惟整體而言亦反映市民對短期內進一步放寬入境檢疫安排有一定期望。實施「0+3」檢疫安排後，港人終豁免酒店疫監，刺激大量市民「豁出去外遊」。不過，調查結果顯示，3成受訪者表示有計劃今年離港外遊，較2019年聖誕僅14%人有外遊意欲為高；然而，表示沒有計劃今年外遊的人卻有47%，高於想出遊者，反映部分市民對防疫政策存不確定性，為免措施突變而為離港計劃再三思量。調查亦發現，有54%受訪者認為政府實施「0+3」檢疫安排對整體香港社會「正面影響較多」，55%受訪者表對香港經濟發展「正面影響較多」，47%受訪者指對香港醫療系統影響不大。

綜合而言，市民普遍對實施「0+3」檢疫安排反應正面，相信進一步放寬入境檢疫安排有一定民意基礎。協會呼籲政府，留意本地及世界各地疫情走向，繼續採取精準防疫策略，令本地疫情風險處於可控範圍，令香港與海外正常通關有更穩固基礎；同時應適時公布更清晰復常路線圖，讓社會各界有更充足的時間準備對外宣傳香港，為復甦香港經濟民生注入更強大動力。