觀塘5無牌按摩院涉提供手淫服務　5負責人及9技師被捕

警方觀塘警區刑事部及特別職務隊早前接獲線報，指有人租用區內舊式唐樓單位，以經營無牌足浴店或按摩店作掩飾，實則在內進行賣淫活動。警方遂以昨日(3日)下午，展開代號「偵刺」執法行動，突擊搜查多個單位，成功搗破5間賣淫場所，一共拘捕2男12女(39至63歲)，並檢獲3萬港元現金、一批商業登記證、毛巾、按摩床及按摩油等證物。

警方指，部分被捕男女有黑幫背景，當中2男3女本地人(41至63歲)分別為該5處賣淫場所的管理人，他們負責租用該處單位，並招攬及安排技師為區內客人提供按摩及手淫服務，每次索價以400至500港元不等。該5人涉嫌「管理賣淫場所」及違反防疫規例被捕。而另外9名被捕女子(39至52歲)則涉嫌「協助管理賣淫場所」被捕，她們收取每次100至150元不等肉金，為客人提供服務。

此外，其中7名被捕女子分別未有依例確保客人掃描安心出行二維碼、未有查核客人疫苗接種紀錄及未有確保客人有預約等，涉嫌違反防疫規例被發出定額罰款通知書。警方正追查各場所之間關連，不排除有更多人被捕。據悉，涉事唐樓衞生條件及通風較差，被捕技師提供服務時亦未有依例戴上口罩，相關按摩房間及用具亦未經消毒，為客人及社區帶來極高播疫風險，警方提醒業主留意租客租用情況，以免單位被利用作為賣淫場所，從而觸犯法例。