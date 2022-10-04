放寬「0+3」望穿秋水　陳家亮：隔離禁出酒店房慘過坐監

疫情持續近3年，本港入境檢疫安排上周才放寬「0+3」。中大醫學院院長陳家亮在社交網站表示，新入境政策終於出爐，形容是「望穿秋水」；回想過去兩年香港與外界隔絕的日子，是「百般滋味在心頭」。

陳家亮表示，去年11月從英國回港後被困檢離酒店21天，形容日子依然歷歷在目。相比電影「監獄風雲」，周潤發每天仍有機會定時跑到球場上感受陽光溫暖、呼吸清新空氣及舒展筋骨。惟在酒店隔離日子，他就連踏出房門一步也是干犯法例，違者會被檢控及遞解往隔離營。他指，「正所謂『食得鹹魚抵得渴』，為着防疫及公共衞生是無可口(厚)非的，但是如何做到恰到好處卻需要莫大智慧」。

陳家亮指，如今「0+3」安排對有需要到外地探親、海外公幹及渴望外遊的香港人確實是如釋重負。以他個人為例，未來兩個月將應邀出席多個國際醫學會議。他指，「視像會議可以減省不少舟車勞頓之苦，但單靠虛擬影像是不能建立人際關係，國際網絡對於保持香港的醫學領導地位是不可缺少的」。

他又指，不少外國的研究伙伴一直希望到香港會面磋商合作細節，惟入境檢疫限制而卻步。「他們固然不明白為何香港要遲遲才放寬防疫條例，就是連我自己有時候也要向專家請教個中玄機。」。他又透露，打算離港前一個月接種第四劑疫苗，望減低到外國出差時受感染風險。不過，他前往外國後將「入鄉隨俗」，會跟隨當地的法例及生活模式。「能夠放眼世界是一種福氣，我願意為自己的選擇及決定付上代價。長期困在一個人煙稠密的彈丸之地容易發生爭拗，能夠暫且遠離紛爭，再次沖上雲霄，我會好好珍惜這些心靈加油站。」