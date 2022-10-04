入伙不足一年　皇后山邨食水泥黃漂黑點　住戶健康勢受損

政府規劃失當，多個公營房屋中自落成以來問題多多，令居民衣食住行樣樣差，東方傳媒機構(下稱「東方」)早前頭版報道，位於粉嶺皇后山公營房屋項目配套差，包括欠缺交通工具配合，豈料只是居民正面對問題的冰山一角，東網今日(4日)收到居民投訴，指該邨至少三幢樓宇的居民齊聲反映水質問題，今年才入伙的粉嶺皇后山邨食水不但變黃，甚至令居民有脫髮之虞。投訴人圖文並茂，更拍攝短片向東網訴控，指大樓的食水呈黃色，有的更出現黑色小顆粒，批評向有關部門投訴多時後仍無動於衷，居民憂影響健康，更有人指出現脫髮，情況令人憂慮。東網正就相關事宜向房屋署及水務處查詢。

涉及逾8,800伙的皇后山邨為今年落成的最大型公共屋邨，居民陸續入伙後不同問題陸續浮現。有居民向東網反映，皇樂樓、皇順樓同皇盛樓的住戶均出現水質變黃的問題，根據其傳予東網的圖片顯示，多個安裝於花灑及水龍頭的濾水器，其濾心呈現泥黃色，有住戶更指「只係開咗一次水沖涼」花灑濾心就變黃。而有一段短片則顯示，男戶主將濾心放進洗手盆後，水中浮出很多黑色的小顆粒。居民指雖然不斷反映水質問題，惟水務處遲遲未有跟進，影響居民健康，更指有居民出現脫髮問題，懷疑跟水質有關。

無獨有偶，位於皇后山對上的居屋山麗苑，亦有多名住戶指食水水質有問題。據住戶分享的圖片顯示，有人將濾水器安裝於花灑數天後，開水後令濾心漸漸變成顏色頗深的泥黃色，而生產商指濾心一般可使用半年以上，故短時間內已令濾心變黃並不尋常。除濾心變黃外，亦有住戶直接開水喉用紙杯承水，發現水杯內的水都呈泥黃色，相片在住戶間瘋傳，引起各人疑慮。