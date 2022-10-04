喵坊僅獲續租半年　環境局已招標紙漿廠　2025年投產

位於元朗創新園、全港唯一紙包飲品盒回收商「喵坊Mil Mill」（喵坊）日前獲科技園公司延長租約半年，至明年6月30日，並形容為「最終方案」。環境及生態局局長謝展寰今日（4日）出席活動時表示，早前提供3幅土地予喵坊考慮投標，但喵坊均表示不合適，而香港已有一間大型紙張廠開始建造紙盒回收廠的工程，預計2025年可開始營運。

謝強調環境局非常欣賞喵坊的工作，因此謝親自向科技園總裁替喵坊申請延長租期半年，惟此已是可寬限的最長時間。針對喵坊租期結束後的去向，謝表示早前為喵坊提供3幅土地，但喵坊認為這些土地均不能滿足他們對土地的需求，因此謝需要時間與發展局、地政署跟進。

謝續指，政府開始展開紙盒回收的長遠計劃，目前已成功招標一間大型紙張廠在環保園進行紙盒回收，且已開始建造工程，預計2025年香港所有的紙包盒可以透過該廠回收。就部分回收機構成功申請環保署基金後，因城規會表示違反土地用途條例而無法興建工廠，謝回應該些機構需主動向城規會申請改變土地用途，惟他們截至目前亦無遞交，因而謝會與發展局聯絡從而協助機構申請。