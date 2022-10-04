政Whats噏：謝展寰訪患罕有病青年　其母促擴大藥物資助

人生不如意事十常八九，但點樣逆境自強，就成為最大挑戰。而本月(10月)將踏入14歲嘅陳梓鍵，患上發病率僅五千分之一嘅「杜興氏肌肉營養不良症」，預期壽命只有約18歲。但佢未有放棄，亦都夢想成為YouTuber，而今日(4日)環境及生態局局長謝展寰就去探佢，表揚佢成為好多病患者嘅榜樣，仲話內地有公司正研發相關藥物。陳母亦指生命嘅延續都需要藥物，希望政府將罕見病患嘅藥物列入相關名冊，同時比多啲資助，包括家庭情緒支援。

陳梓鍵由母親陪同下見記者，話希望藉着自己所拍嘅影片，以生命影響生命。謝展寰讚佢積極面對生命，比咗好大鼓勵其他人面對挑戰，佢嘅故事亦都好激勵，睇事情都好正面，好需要社會人士嘅支持同鼓勵。

之不過，相關嘅疾病仲有未藥物可以根治，謝就希望快啲有藥物醫治，亦指內地有公司正在研究，會聯絡下各方面有多啲資料。另外，謝都話會跟進下學校嘅便利設施，希望盡快幫到佢，令到唔好咁辛苦。另外，謝都送咗啲代表漁民文化嘅福袋比梓鍵，令佢哋感受漁港文化。