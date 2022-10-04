多66幢大廈納強檢　荔枝角曼克頓山及上環帝后華庭上榜

再增68個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(4日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該66個地方的人士，須於明日至後日(5日至6日)期間進行病毒檢測。另外，政府明日將於荃灣象山邨重開流動採樣站，位於薄扶林華富(一)邨的流動採樣站會延長服務日期至後日。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.青衣長發邨敬發樓

2.大圍新翠邨新儀樓

3.天水圍天恩邨恩盈樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.將軍澳唐明苑唐輝閣

2.馬鞍山頌安邨頌群樓

3.將軍澳和明苑和逸閣

4.青衣綠悠雅苑3座

5.葵涌葵芳邨葵智樓

6.筲箕灣耀興道63號東霖苑

7.大角咀角祥街75號中耀樓

8.牛頭角牛頭角上邨常富樓

9.元朗朗屏邨畫屏樓

10.青衣藍澄灣5座

11.將軍澳欣明苑欣梅閣

12.將軍澳叠翠軒3座

13.薄扶林華富一邨華建樓

14.柴灣翠灣邨翠寧樓

15.粉嶺嘉盛苑嘉耀閣

16.堅尼地城北街16至26號建隆樓

17.何文田皓畋2座

18.元朗新元朗中心5座

19.油塘高翔苑高康閣

20.九龍灣麗晶花園8座

21.將軍澳峻瀅7座

22.粉嶺榮福中心3座

23.鴨脷洲漁安苑瑚安閣

24.葵涌葵盛東邨盛豐樓

25.葵涌葵翠邨綠翠樓

26.大圍美松苑盛松閣

27.九龍灣彩興苑彩薈閣

28.沙田水泉澳邨欣泉樓

29.藍田康華苑怡康閣

30.慈雲山慈康邨康秀樓

31.鑽石山富山邨富仁樓

32.北角水星街12號海新大廈

33.北角富麗園C座

34.堅尼地城卑路乍街26號綠意居

35.紅磡昇御門1座

36.屯門恆豐園3座

37.屯門兆山苑柳景閣

38.將軍澳Monterey7座(A翼及B翼)

39.西營盤高街9號高雅閣

40.荃灣象山邨翠山樓

41.青衣曉峰園1座

42.屯門兆康苑兆基閣

43.鰂魚涌康山花園3座

44.元朗新時代廣場5座

45.荃灣環宇海灣1座

46.荃灣翠豐臺3座

47.紅磡海逸豪園16座

48.青衣盈翠半島10座

49.屯門富健花園7座

50.元朗水邊圍邨康水樓

51.觀塘寶珮苑寶瑛閣

52.天水圍天富苑聚富閣

53.荔枝角曼克頓山6座

54.屯門兆麟苑富麟閣

55.上環帝后華庭1座

56.將軍澳將軍澳廣場5座

57.馬鞍山錦英苑錦悅閣

58.黃大仙黃大仙下邨(一區)龍澤樓

59.將軍澳維景灣畔13座

60.葵涌大窩口邨富民樓

61.香港仔雅濤閣1座

62.將軍澳將軍澳中心2座

63.將軍澳海悅豪園2座