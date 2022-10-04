Sheldon患癌逝　母頭七發文念愛兒：願天上再聚

5歲「神母小戰士」Sheldon因患罕見病「神經母細胞瘤」第4期，經化療、電療、抽骨髓等治療仍未能控制病情，其病情再度惡化，至上月27日不敵癌魔離世。昨日(3日)適逢是Sheldon的「頭七」，其母在社交平台發布名為《暫別》的貼文，除了悼念愛兒外，亦憶述Sheldon離世前的狀況。

Sheldon媽媽表示，Sheldon離世的數天前，仍能合着雙手與他們一起祈禱。直至上月25日，Sheldon因脊椎神經系統受癌細胞影響，雙手突然不能再動，「甚至可以形容為全身癱瘓了」。但令她感到痛苦的是，Sheldon仍然能感覺到全身痛楚，家人能為Sheldon做到的，只是向主祈求「讓他不再痛苦」。

直至27日、即Sheldon離世當天，她因擔心連日發高燒的Sheldon，致整夜未能入睡。在清晨時替Sheldon檢查時，就發現他已難以開口說話，幾經辛苦才發出接近「媽咪」的聲音，同時這亦是Sheldon人生中的最後一句說話。Sheldon最終慢慢地停止呼吸，「最後他的心跳在我(Sheldon媽媽)的懷中也慢慢地停止了」。

面對愛兒離世，Shledon媽媽表示當時只能抱着他不斷痛哭，直至看着其安詳的樣子，自己才能冷靜下來。她最後在貼文中提到，相信這是神最好的安排，等待家人能真正放手時，奇迹地讓Sheldon安詳的與大家暫別，「小戰士，你要記得與我們愛的約定，等待在天國團聚的那一天來臨啊！」。