中大13學者獲頒青年科學基金　3年資助及開展創新研究

國家自然科學基金委員會由今年起，首次向香港的青年學者開放「青年科學基金」項目申請。香港中文大學昨日(4日)表示，該校共有13名教授成功獲頒2022年度青年科學基金項目，每項資助經費為30萬元人民幣(約33.5萬港元)，資助期為3年。

13位得獎學者分別是計算機科學與工程學系助理教授竇琪、生物醫學工程學系助理教授段麗婷、生物醫學學院助理教授顧燊、管理學系助理教授李晶鈺、市場學系助理教授廖晨曦、機械與自動化工程學系研究助理教授馬鑫、生物醫學學院研究助理教授王武明、決策科學與企業經濟學系副教授吳靖、物理系助理教授嚴楊千、信息工程學系研究助理教授鄢振宇、酒店及旅遊管理學院助理教授楊揚、化學系研究助理教授張潔，以及婦產科學系研究助理教授張濤。

國家自然科學基金的青年科學基金項目，自2022年起開始接受香港學者申請，支持青年科學技術人員自主選題，開展基礎研究工作，培養他們獨立主持科研項目、進行創新研究的能力，為科學界培養基礎研究的後繼人才。就今次上述教授成功獲頒基金，中大亦表示會繼續支持優秀學者開展更多創新研究。