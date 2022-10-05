豉油可循四大方法　分辨屬「釀造」或「配製」

市面銷售的豉油五花八門，雖然全部品牌都通過政府檢測方能銷售，惟為了保障消費者權益及食用安全，市民在揀選豉油時仍有方式，就是辨別豉油是否天然釀造，抑或含有配製元素。網上就有教學讓市民從看標籤、看泡沫、用酒精及送檢等四大方式分辨豉油。

現時市面銷售或網購的豉油，都不會主動標出「鹽酸分解」、「化學豉油」或「混合豉油」等字眼，市民購買時需留意瓶身上的標籤，法例規定標籤必須標示所有配料，市民挑選時可選擇較少添加劑的產品。其次是看泡沫，可以把該支豉油搖一搖，純天然釀造的豉油泡沫細緻綿密，一般需時較久泡沫才消散；反而化學豉油泡沫較大，並且很快消失。

第三種方式是酒精測試法，惟市民必須購買豉油回家後方可測試。方法是用酒精混合豉油，以6比1的比例進行測試，若以黃豆釀造的豉油，會出現勾芡狀的沉澱物，相反若屬化學配製豉油，就不會產生沉澱物。最後是將豉油送檢，交由專業人員檢測其果糖酸成份，這種物質不會出現在天然釀造的豉油中，若檢測出濃度超過0.1%，就意味着該產品有化學配製，並非全釀造。