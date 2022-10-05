「0+0」得個恨　49%受訪者料等3個月

新冠疫情發展趨向風土病，全球大部分地區解除疫禁，港府於上月底實施「0+3」檢疫安排，惟措施只「利出不利入」，難以吸引旅客來港。調查發現，近半受訪者預期港府再放寬檢疫安排至「0+0」需時3個月，認為要半年或者很難說的則有18%人，而30%受訪者有計劃今年離港外遊，無意出行的仍有47%人。

香港研究協會於上月26日至前日，抽樣電話訪問了1,007名18歲或以上市民。針對檢疫安排，受訪者對港府再放寬檢疫的期望並不雀躍，有49%人預期放寬至「0+0」需時3個月，有18%人認為要多等半年才放寬，另有18%人稱「不知道/很難說/無意見」，意味部分市民對港府的防疫政策抱懷疑心態。

實施「0+3」檢疫安排後，港人終豁免酒店疫監，刺激大量市民「豁出去外遊」。調查指，30%受訪者稱有計劃今年離港外遊，較2019年聖誕僅14%人有外遊意欲為高；但表示沒有計劃今年外遊的人仍有47%，高於想出遊者，反映部分市民認為港府防疫政策存不確定性，為免措施突變而對外遊再三思量。

協會呼籲港府留意本地及世界各地疫情走向，繼續採取精準防疫策略，令本地疫情風險處於可控範圍，令香港與海外正常通關有更穩固基礎；同時應適時公布更清晰復常路線圖，讓社會各界有更充足的時間準備對外宣傳香港，為復甦香港經濟民生注入更強大動力。