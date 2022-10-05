憶21日酒店隔離　醫學專家：慘過坐監

本港復常步伐「慢人一步」，上月底才放寬從海外及台灣入境檢疫安排至「0+3」。過往「疫監」之苦，連醫學界專家都深有體會。中大醫學院院長陳家亮表示，對「0+3」出爐是「望穿秋水」，而回想過去兩年香港與外界隔絕的日子，他形容是「百般滋味在心頭」，尤其是酒店隔離21日幾乎慘過坐監。

陳家亮在社交網站分享，去年11月他從英國回港後被困檢疫酒店21天，日子依然歷歷在目。相比電影《監獄風雲》內的演員，每天仍有機會定時跑到球場上感受陽光溫暖、呼吸清新空氣及舒展筋骨。但隔離期間他踏出房門一步亦屬違法，可被檢控及押至隔離營。他指，「正所謂『食得鹹魚抵得渴』，為着防疫及公共衞生是無可厚非，但如何做到恰到好處卻需要莫大智慧。」

對有需要出外探親、公幹及外遊的港人而言，陳認為「0+3」安排是如釋重負。以他為例，未來兩個月將應邀出席多個國際醫學會議。他指，「視像會議可減省不少舟車勞頓之苦，但單靠虛擬影像是不能建立人際關係，「國際網絡對於保持香港的醫學領導地位是不可缺少的」。

陳又提到，不少外國研究夥伴一直希望來港會面磋商合作細節，惟受入境檢疫限制而卻步。「他們固然不明白為何香港要遲遲才放寬防疫條例，就是連我自己有時候也要向專家請教箇中玄機。」他透露，打算離港前一個月接種第4劑新冠疫苗，冀減低到外國出差時染疫風險，但坦言抵外國後將「入鄉隨俗」，會跟隨當地的法例及生活模式，「能夠放眼世界是一種福氣，我願意為自己的選擇及決定付上代價。長期困在一個人煙稠密的彈丸之地容易發生爭拗，能夠暫且遠離紛爭，再次沖上雲霄，我會好好珍惜這些心靈加油站。」