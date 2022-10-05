東方日報A1：澳門客似雲來　香江盛事不再

港府抗疫3年，中港通關遙遙無期，澳門卻搶得「頭啖湯」可與廣東通關，10‧1長假短短3日已有逾9萬旅客人次訪澳，對比訪港旅客數字多逾10倍。雖然近日機場抵港人士檢疫安排放寬至「0+3」，惟仍未能吸引大量海外旅客來港，10‧1長假首3日僅不足7,000旅客人次訪港。反觀澳門數度迅速撲熄當地剛燃起的疫情，成功令內地有信心可粵澳通關，訪澳旅客大增，客似雲來，當地政府更預告將續辦新春煙花吸客，惟香港不但多次取消煙花匯演，甚至連大型盛事亦紛紛告吹，昔日繁華香江已風光不再。

新冠肺炎纏港近3年，本港旅遊業一潭死水。近日港府放寬機場抵港人士檢疫安排至「0+3」，惟入境人士多為本港居民，以10‧1長假的首3日計算，入境的香港居民共有17,439人次，佔整體的入境人次約72%。而同時期出境的香港居民人次更達到21,299，反映「0+3」安排較吸引港人外遊或者海外港人回流，並未能成功吸引大量海外旅客到港。

對比澳門於10‧1長假的旅客人次，由於澳門與內地的檢疫措施已有所放寬，長假期首日已有達37,427人次，當中內地旅客有33,751人次，佔整體約90%。澳門旅客人流大增，水貨客亦隨之而來，海關連日加強執法，打擊水貨走私的違法行為。

為邁向旅遊業復甦，澳門旅遊局更預告，計劃明年農曆新年期間舉行煙花表演，以增加節日氣氛，吸引旅客。其實澳門日前亦有舉行10‧1煙花表演，反應大熱；可惜香港的多個煙花匯演卻是停辦數年，單以10‧1煙花匯演來計算，本港對上一次舉行已是2018年，2019年因反對修訂逃犯條例事件而停辦，2020至2022年因疫情取消，至今已連續4年停辦。至於農曆新年的賀歲煙花匯演，本港自2020年有疫情起亦已連續3年取消賀歲煙花，而澳門則在今年初早已復辦賀歲煙花。

香江璀璨煙花不再，「亞洲國際都會」地位更是岌岌可危。港府太遲放寬入境檢疫安排，致國際大型賽事亦不欲在港舉行，國際龍舟錦標賽主辦單位早前取消明年香港站賽事，轉往泰國舉辦，即是連續第二年無法在港舉行。

賽事主辦團體當時直指香港仍有「所謂隔離政策」，選手、家人來港需隔離「3+4」日，對他們而言仍是7天。而原定於8月舉行的「香港十公里錦標賽2022」亦因政府大幅削減參賽名額，大會最後決定取消有關賽事，多項香港大型盛事被迫取消，本港對外吸引力清零。

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