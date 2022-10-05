3隧分流3度立會闖關　預料明年初首讀

西區海底隧道的專營權將於明年8月1日屆滿。為減低擠塞，3隧分流措施將第3度提交立法會闖關。據悉，政府已交代初步立法時間表，料12月提交立法會交通事務委員會、明年2月首讀，並爭取明年8月通過收回西隧，希望同時實施「隧道擠塞徵費」計劃。有消息指計劃實行後，3條隧道在「繁忙時間」加費，而西隧收費仍較紅隧及東區隧道為高，理由是政府擬保留一條海隧任何時候都較為暢通。至於收費詳情，政府則指正在諮詢業界，未能交代詳情。另外，早前有議員提出在「繁忙時間」步入「一般時間」間，實施逐步減少收費，避免有車輛慢速行駛避免繳交高收費，有指政府亦會考慮相關做法。

運輸及物流局與和運輸署的官員日前會晤立法會「G19」議員，就「隧道擠塞徵費」計劃諮詢意見。議員簡慧敏指政府應適時將3條過海隧道的收費模式合理調整，以緩解過海隧道及鄰近交通擠塞問題。她又稱，收回西隧應以法例配合，擬議的新收費也需要通過訂立或修訂相關法例，促市民以不同途徑向政府反映意見。另一議員陳沛良則建議政府要清楚明確3條隧道的繁忙時段分別為何，並要比較不同隧道價格調整幅度所帶來的潛在影響，會否最終達致效率優先。

據聞，政府官員在會議上指「隧道擠塞徵費」計劃，預料在12月提交立法會交通事務委員會討論、明年2月提交立法會首讀，並爭取明年8月通過收回西隧，期望實施計劃後各隧道的效率有所提升。對於收費，政府已諮詢了1000人，但目標是要諮詢3萬人，目前仍接觸各持份者，包括的士業界、私家車車主等，故仍未設定收費金額。至於正在逐步實施的「不停車繳費服務」，政府則指仍在進行中，將會陸續完善。

有議員早前曾向政府指出，當「繁忙時間」踏入「一般時間」時，車主或許會減速避免繳交高收費，促政府改為逐步增加收費及減少收費，例如步入「繁忙時間」期間，每一段時間增加5港元、10港元的金額，以免「一刀切」收費，導致迅速增加車流量或引致交通問題。

政府於6月提交文件，指分時段收費的構思是將平日劃分為「繁忙時段」、「一般時段」及「非繁忙時段」。在「一般時段」將收取「一般收費」；「繁忙時段」則需附加「擠塞徵費」，而「非繁忙時段」則收取較低的「非繁忙收費」。政府曾釐定早上7至10時及下午5時至8時為繁忙時間，其中早上8至9時及下午6至7時為「繁忙時段中的最繁忙」，而３隧收費定價方案，望於年底提交詳情。

在車流量方面，政府早前亦曾進行調查，指繁忙時段的紅隧車容量逾150%、東隧及西隧則分別是146%及98%，當時政府指繁忙時段私家車佔路面60%，惟僅佔過海運載量18%，相比僅佔路面8%的巴士，其過海運載量則達80%。