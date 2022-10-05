制訂人才清單　提供房屋及稅務優惠　政界籲港府與外地搶人才

人才是社會發展的重要基石，近年受疫情等影響，加上全球各地均推出各種計劃搶人才，香港不少行業都出現人才流失現象。建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓今早(5日)在電台節目表示，港府要整體考慮人才政策需要，包括如何留住本地人才、加強培訓、大學學額能否針對市場需要及政策等，冀當局制訂更貼市的人才清單，針對不同行業人才短缺而作出調整。

提及吸引人才的措施，謝偉銓認為要視乎涵蓋的人數及闊度等。坊間建議調整印花稅作為誘因，他認為專才來港未必會置業，可以考慮在房屋方面提供相關津貼，最重要是不濫用任何稅務優惠，並強調對此要有限制。

另有政界人士指出，由於人才流動及生育率低，令本港整體勞動力非常緊張，不少國家及城市，例如新加坡、英國及澳洲等都用了很多方法「搶人才」。本港亦需要有短中期規劃，包括聚焦人口政策、釋放婦女勞動力、做好數據及資料統計等，以便更好地掌握及提高本地勞動力。本港擁有低稅率，薪俸稅率亦相當吸引，如外來人才在港工作一定年期，港府可以考慮調整相關的置業措施。港府亦可以延長在港留學生的簽證，鼓勵他們在港工作。長遠而言，可吸引人才留下。