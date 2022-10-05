「盲搶地」建公屋　製冰廠陷3年倒數　負責人斥政府忽略民生

繼古洞「志記鎅木廠」及悅和醬園，以及元朗紙包飲品盒回收再造廠「Mil Mil喵坊」後，再有工廠面臨被收地命運。在本港經營逾40年的德保雪粒，因廠房位於屯門藍地建造公營房屋項目範圍內，政府預料2025年將收地，德保雪粒負責人表示製冰廠廠房需用上大面積土地及大量水電，投資額巨大，短時間內難以尋找合適新用地，發展局表示，德保雪粒尚有約3年時間才須遷出，相信現時仍有足夠時間為搬遷作準備，政府部門會接觸該廠戶，以提供適切協助。

德保雪粒料市場佔有率近3成，為不少餐飲業界供應冰塊，廠房位於藍地輕鐵站以西，佔地約5萬平方呎，聘用110名員工及約30名外判司機，核心的製冰業務，每日最高可生產約800噸，即兩萬包冰，用途涉及地盤製造水泥、餐飲製作等。冬季時，為維持公司及員工生計，亦擴展了其他業務，包括向餐廳提供檸檬片及雞蛋等雜貨。

執行董事陳衍行表示，全港具規模的製冰廠僅有4間，製冰業需在短時間內製造冰塊，提供予客戶，但冰的保存期有限，難以在內地設廠生產，對於面對即將收地，他形容政府為「盲搶地」，他指政府稱有提供特惠津貼，但沒有換地機制，由於製冰涉及大量水電、用地面積及運輸等配套，況且製冰業需符合城規會及牌照要求，覓地建廠非易事，對政府只一味稱有賠償感到「反感」，斥忽略民生需要。

他贊同要發展北部都會區，無疑亦要用上新界西北土地，但並非對非創科工業視若無睹，任由自生自滅，他曾向創新園查詢，得知有幾幅地可租用，但租金不菲，又擔心使用年期短，會步「Mil Mil喵坊」後塵，若用數年時間建製冰廠及購置機器後不獲續約，所有投資便會化為烏有。

發展局確認德保雪粒位於新慶路/康寶路擬議公營房屋用地範圍內，根據目前工程時間表，上述廠房預計須於2025年遷出，但具體時間仍須進一步確定。發言人稱，棕地作業如上述廠房屬商業運作，一如其他受影響的商業運作，政府的基本政策是向受影響的合資格業務經營者作出金錢補償。如經營者希望搬遷至其他地點繼續營運，政府會提供協助。局方又指，德保雪粒尚有約3年時間才須遷出，相信現時仍有足夠時間為搬遷作準備，政府部門會接觸該廠戶，以提供適切協助。