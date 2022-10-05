摩洛哥男與妻子感情生變　疑發洩情緒毀25面五星旗區旗

本周日(2日)凌晨5時22分，有途人報警指北角屈臣道與電氣道附近一帶，有旗幟及竹竿被放置於馬路上，並被汽車輾過。警方到場調查，發現共有25面旗幟，包括13面五星旗及12面區旗被毀壞。東區警區重案組展開調查，翻查附近有關「天眼」片段，發現案發時間為凌晨4時18分，一名外籍男子途經電氣道，故意將綑綁鐵欄上的旗幟竹竿扯爛，並拋出至馬路上。男子犯案後，沿電氣道東行逃去無蹤。

東區警區刑事部人員及北角分區刑事部人員，經深入調查及分析大量「天眼」片段，發現男子先由銅鑼灣步行至上址犯案，並徒步約2小時至筲箕灣。警方繼而在筲箕灣一帶追查男子下落，至昨日(4日)傍晚6時許，發現男子進入筲箕灣東大街東威大廈，警方隨即將其拘捕。涉案摩洛哥籍(36歲)男子，涉嫌侮辱國旗、侮辱區旗及刑事毀壞被捕，現正被扣留調查。警方初步調查相信，疑人單獨犯案。警方在疑犯住所檢獲，男子犯案時的衣物及鞋。

被捕男子從事飲食業，他於摩洛哥出生其後來港，他在2015年與香港女子結婚。據悉，男子近日與妻子感情生變，初步不排除有人為發洩情緒而犯案。