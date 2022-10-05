醫管局明推接種服務　 左右臂相隔15分鐘　注射新冠及流感疫苗

冬季流感高峰期將至，醫管局明(6日)起推出新的疫苗接種計劃，分階段為合資格人士注射季節性流感疫苗，若未打齊新冠疫苗者，今年可同場接種；否則可同時間接種肺炎球菌疫苗。醫管局表示，上述3款疫苗理論上可同時接種，但建議病人打流感及新冠疫苗後，隔2周再打肺炎球菌疫苗，避免出現副作用時，難以判斷由哪款疫苗引起。公立醫院、專科及普通科門診均有提供免費接種服務。

病人去普通科門診看病時，醫護人員會問他們接不接種，若病人未打過新冠疫苗，又已夠期打第2、3針，亦會建議其立即接種，而接種科興或復必泰，則視乎診所提供哪一款疫苗。程序上，醫護會先在病人的左邊手臂打流感針，休息15分鐘後，再在右邊手臂打新冠疫苗。醫管局強調，此舉是為了讓市民知道同時接種是安全，一般而言都不會有太大副作用。

接種計劃最先會為醫管局門診求醫或覆診的高風險兒科病人、公院病人服務，之後會開放予65歲或以上長者、智障及傷殘人士，以及飼養或屠宰家禽、豬隻的人士，到普通科門診免費打針。醫管局強調，自疫情以來本港流感個案處於低水平，社會整體免疫力較低，呼籲合資格人士在流感高峰期來臨前盡快打針。