男子涉「私了」律師陳子遷受審　陳供稱覺生命受威脅

律師陳子遷前年5月在銅鑼灣街頭，疑因譴責示威者破壞店舖而被人「私了」，4名男子懷疑涉案而被起訴，當中3人已認罪候判，餘下1人則否認暴動及有意圖傷人罪，案件今天（5日）在區院續審。陳子遷出庭作供指，當日被示威者徒手或用雨傘硬物追打，「打到扑扑聲，成頭都係血，手拳有塊肉甩咗」，他頭暈意識模糊但堅持逃跑，形容「嗰一刻覺得如果走唔甩，我就死喇」，當時只想「保住條命，希望得救」。

受審的33歲被告唐健帮，報稱任職貨車司機。他被控於2020年5月24日，在銅鑼灣禮頓道及加路連山道一帶參與暴動，及意圖使陳子遷身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他。陳子遷作供稱，當日下午他打算到南華會打高爾夫球，行經禮頓道對開時見到有示威者破壞店舖，他覺得「好嬲」，於是大聲向他們說：「你哋呢班黑暴唔好走，等啲差人嚟拉曬你哋！」語畢即離開。豈料，他走了2步就被示威者追上，他們對他拳打腳踢，又用手上的雨遮遮頭扑打他的頭部，他們邊打邊說：「報警呀嗱！」他感覺到「有血喺頭度飆出嚟」，他掙扎逃跑，沿路不斷大嗌：「救命！救命！」可惜無人理會。

陳續指，當他跑至保良局對開時，再有一批示威者包圍他。他無法脫身，只好蹲下以手護頭，有人用硬物打他頭、用遮頭插其頸，襲擊過程持續幾十秒。他形容示威者「打我個頭打到扑扑聲」，流很多血和感到「好痛」、「幾暈」、「真係好驚」，坦言感覺到生命有危險，用僅餘力氣掙扎起身逃命。惟隨後他再被1名男子用手攔住，拉扯他的衣衫，他不理會繼續逃走，終成功突圍，到南華會時終不支倒地，趴在門口樓梯，有職員協助報警。他事後才知道當日有人曾從後向他掟金屬路牌，直言「好彩無掟中，如果唔係就死咗」。南華會職員則供稱，事主每逢周六日都會獨自到南華會打高爾夫球，當日事主倒在地上，情緒不穩語無倫次，說不要打他，又不斷講「對唔住」。

案件編號：DCCC 65-66/2021