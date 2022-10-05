內地首次在港選拔載荷專家　創科嘉年華展航天科技作配合

政府近年積極推動創科發展，而本年度的「創新科技嘉年華2022」即將於本月22日至30日舉行。為配合內地宣布啟動第4批預備航天員選拔工作，並首次在香港選拔載荷專家，創新科技署署長潘婷婷今日(5日)表示，在是次展覽上將會有關於航天科技知識展出，政府會在未來3周物色相關人選，但她強調遴選工作需由國家進行而非港府，是次選拔亦是一個突破點和珍貴機會。

嘉年華上，也有有數個在國際上贏得不同獎項的發明展出，例如無創性肝硬度測量的掌上式診斷工具Liverscan、用水熱處理方法分離和回收廢舊混紡滌棉Green Machine、以果皮製成的烤紅茶菌可食用吸管和杯子食菌有「營」3.0。其中食菌有「營」3.0屬於一次性可食用餐具，研發餐具的迦密柏雨中學同學認為餐具比起市面上部分的環保餐具有更高的抗拉力和更高的防水性能，有計劃將餐具推出市面，由於杯子及吸管的成本價只需1.5港元及0.3港元，便宜的成本相信對市場亦有吸引力。

潘婷婷又稱，考慮到社交距離及疫情情況，嘉年華需要以網上及實體方式混合進行。一連9日的嘉年華歡迎市民大眾於香港科學園內免費參加，當中包括不同創科工作坊及約40場公眾講座。