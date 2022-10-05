買賣野生動物接觸多　病毒傳人風險增　潘烈文籲保持距離

全球受新冠病毒影響接近三年，期間不斷出現病毒變異，令人關注。最先破解首個非典型肺炎(沙士)冠狀病毒序列的香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院教授及分部主任潘烈文教授在恒生大學一個訪談節目中指，經濟起飛及交通便利等原因，令人類與野生動物接觸的機會大增，而各種動物買賣亦將很多不認識的病毒帶入人類社會，長遠來說需推動「健康一體」概念，維持人類、動物、環境三方健康平衡，減低各物種帶來的威脅，方能有效控制相關傳染病的散播。

在2019年新冠病毒爆發初期，潘烈文與團隊着手收集大量冠狀病毒的基因排序，進行深入研究，用一周時間研發出快速測試方法，造福世界。他指，團隊在1997年出現禽流感後開始研究新發病毒；2003年沙士爆發，團隊陸續在人體和動物身上進行冠狀病毒研究；2012年中東呼吸綜合症出現，團隊派員到中東抽取樣本進行研究，從中累積經驗。團隊花了20年用不同方法認識各類新發病毒，才能於新冠病毒爆發初期迅速掌握測試基因技術。

他預視新冠病毒會繼續變種並要習慣其成為風土病，建議市民盡力做好能夠保護自己的事，例如接種疫苗，從香港的各項數據可知，無論接種哪一種疫苗，都可降低重症和死亡率。至於在全球肆虐重新興起的傳染病猴痘，他就認為推行「健康一體」概念方可有效控制人畜共患病毒的散播。全球暖化及頻繁經濟活動等因素，使人和動物的關係更緊密，而動物買賣令病毒傳染風險增加，普通市民亦沒有保護自己的知識。為減低人畜傳播風險，他指出，人類、動物及環境三者需保持一體化的健康平衡，減少動物感染奇怪病毒或病原體，從而提升整體健康水平。