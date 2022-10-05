港缺人才　林健鋒籲政府要落重藥補救　盡快推0+0追落後

身兼行政會議成員的議員林健鋒呼籲政府在施政報告需要「落重藥」向人才提供幫助，香港要盡快跟上新加坡的工作環境和營商環境。他同時表示，因瑞士信貸集團消息，令市場憂慮香港重演2008年金融危機，加上環球疫情和美國加息等因素，香港千萬不能掉以輕心。

針對防疫問題，林稱政府應就3年而來做一個「小總結」，向市民交代各種防疫開支，例如購買新冠口服藥、購買疫苗及核酸檢測支持。他又表示，政府實行「0+3」之後，社會反應非常好，呼籲特區政府可以盡快「0+0」。就通關問題，林表示無論「送機票又好，送酒店又好」，政府理應加強對外合作。而他表示收到消息，內地很大機會在20大之後放寬對香港的防疫和通關措施，他又強調市民對通關亦負有很大的責任。

工程界議員盧偉國認為在創科方面，土地與人才是香港的短板，深圳已有多個創科中心和孵化中心作對比，表示香港仍未有相關設施，故在解決能夠提供的創科用地後，香港需由大陸引進創科人才，希望他們帶來技術、提供創科職位，同時政府必須要解決人才來港後的住屋，並建議政府可提供人才公寓，才能「將創科成果轉化爲產品」。

另一議員田北辰提到外循環問題，指如果仍保留核酸檢測難吸引人來港。至於內循環方面，本港仍有很多企業打不入內地市場。他又批評旅遊業過去沒有太大作用，指上次有國際吸引力的旅遊項目是17年前嘅迪士尼，又重提賽車場建議，希望吸引旅客。被問及20大後會否通關，他指香港一向是「先行先試」，相信中央睇到香港努力。不過強調口罩一定要帶，除口罩嘅地方一定要打針。