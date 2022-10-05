涉為車資問題狂毆新巴車長　外籍花甲漢受審

六旬外籍男子涉於去年7月底，在一輛104號新巴上，疑因車資問題而與巴士司機爭執，及後襲擊巴士司機，因而被控對他人身體加以嚴重傷害罪。案件今天（5日）在東區裁判法開審，巴士司機供稱當時遭被告從後箍頸，再用拳頭打臉共約10次，令他感到痛楚暈眩。事後他由救護車送院檢驗，他的右眼側有內出血及左眼軟骨裂開，須留院觀察2日。審訊下午續。

被告Clement Richard Mark（60歲），被控一項對他人身體加以嚴重傷害罪。事主巴士司機魯士東供稱，去年7月29日晚上約10時許，他當時駕駛104號新巴，由堅尼地城開往石硤尾白田。至灣仔游泳池站，被告登上巴士時，未有即時支付車資。及後巴士駛過海底隧道後，車費由原本的10.9港元降到6.6港元，被告這時拿着八達通卡支付車資。事主稱嘗試伸手阻止，惟被告情緒激動及強行拍八達通卡。被告其後拿出數枚硬幣，伸出手掌向魯展示，事主將被告手中一枚5元硬幣投入錢箱，被告又再情緒激動，事主便停車及通知公司控制中心，及後報警。

事主續供稱，他其後通知乘客須改乘另一輛巴士，被告則衝上來，責罵他及以雙手推他胸口。事主後退幾步，打算息事寧人返回司機位，但被告先打他背部2至3下，再從後箍頸和用右拳打他臉部2下，他蹲下及擺脫被告，並報警求助，被告則再用左手箍頸和右拳打他的臉部共7至8次。事主感到痛楚和暈眩，及後走到乘客座位坐下，被告再上前箍頸和襲擊其臉部。事主稱他便用雙腳踩向被告肚子將被告推開，當被告再嘗試箍他頸，他便蹲下及抱住被告雙腳，將被告推倒在座位，再雙手按住被告兩肩，待其情緒穩定。事主稱當時被告施襲力道很大，至少打了他左眼2次及右眼逾6次，雙眼及鼻樑均受傷。他在警察到場後，由救護車送院檢查，他的右眼側有內出血及左眼軟骨裂開，須留院觀察2日。

案件編號：ESCC 2222/2021