新3隧分流方案　傳繁忙時段紅隧東隧或加20　西隧減10

東網今日(5日)報道政府即將向立法會提交3隧分流方案，將提出「不同時段、不同收費」，而在「繁忙時段」會加收「擠塞徵費」，其中西區海底隧道收費將會繼續高於東隧和紅隧，而東隧和紅隧在「繁忙時段」收費或會較現時多20港元。有汽車組織批評「繁忙時段」加費對上班族不公平，有如懲罰他們，指他們無可能推遲上班時間或提早下班，促請政府重新考慮。

政府有意把「繁忙時段」設為早上7時至10時，以及傍晚5時至晚上8時，期間隧道收費會較貴。 消息指政府曾進行調查，了解在不同收費加幅下，如何改變駕駛人士的出行模式。結果顯示，若加20港元，分別有約2成人會轉用公共交通，或轉用其他隧道；如果加30港元，比例會升至約4成。結果亦顯示，如果「繁忙時段」收費加20港元，會有約2成人會改變使用隧道的時間；若加30港元，比例就升至近5成。 消息指政府參考調查數據後，初步提出在繁忙時間，紅隧和東隧的私家車收費加價20港元，分別加至40和45港元；由於社會期望西隧減價，當局初步建議會減5至10港元，即是減到65至70港元，政府亦考慮減巴士隧道費，至於的士則全日劃一收費，以免出現爭拗。

政府將於12月將向立法會交通事務委員會提交建議，明年初首讀相關修例，期望西隧專營權明年8月到期前，在暑假前完成立法。當局亦期望新法例保留彈性，容許政府日後毋須再經立法會審議，都可以上調或下調隧道收費最多15港元，並調整繁忙時段的時間。