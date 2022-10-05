社交距離措施可再放寬　許樹昌促下月前鬆綁至「0+0」

本港入境檢疫「0+3」已實行逾1周，明日(6日)起政府亦放寬部分社交距離措施，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日(5日)表示，香港要急起直追，若「0+3」實行兩周後，社區疫情沒有明顯反彈，政府應考慮下月前盡快實行「0+0」。另外，許認為現在本港絕對有條件放寬社交距離措施，新一輪社交距離措施實行兩周後，若無引起疫情反彈，可再逐步放寬。

許指本港疫苗接種率愈來愈高，亦有不少人曾確診新冠，認為社區已有混合免疫保護，而且有不少國家在接種率高及多人曾感染的情況下對外開放，強調香港要急起直追，否則民生和經濟活動都會受影響。而下月本港將有多個大型會議及活動舉行，若繼續實行「0+3」，會對參加者造成不便。

對於明起放寬部分社交距離措施，包括食肆每枱人數上限增至12人，以及宴會人數上限增至240人。許稱，近日確診數字正慢慢下降，病毒即時傳播率大約是0.77，認為現在絕對有條件放寬社交距離措施。許又提及，現時病毒已在社區植根，一般個案亦很少再做追蹤，因此港府可以考慮取消安心出行。許續稱，現時不少確診人士或密切接觸者都會居家隔離，環境樣本自然會受污染，因此強制檢測的作用不大。