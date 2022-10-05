女子墮海疑遭螺旋槳擊斃　船長認超載及誤導警員

五旬男商人3年前駕駛超載的快艇帶朋友及子女的同學到西貢大浪灣大灣一帶遊玩嬉水，期間快艇疑因太浪，險被沖上沙灘，商人疑將快艇急速調頭，導致螺旋槳撃中其中一名52歲女乘客，傷口深至露出肺及脾，女事主同日死亡。商人為掩飾超載情況，教唆5名同船親友向警方虛報船上只有11名乘客。該名商人被控7罪，案件今天（5日）在區域法院開審，被告承認1項違反條件及限制罪及5項煽惑他人明知地提供假資料以誤導警員罪，但否認1項危及他人在海上的安全罪。

56歲被告董波，報稱商人，他承認在2019年10月19日，在香港作為開敞式遊樂船「Miss Conduct Junior」的船長，違反該船隻牌照限制，超載乘客；以及承認在2019年10月19日至11月8日期間，煽惑RYAN Immalee Clair、何狄遜、方芷曛、DALIPE Teddie Mart Clemente及黃志強誤導警員，表示涉案船隻上只有11人。至於被告否認的控罪指，被告危及洪小媛及其他在附近水域的人的安全，即當他們在該船隻附近的水域時，被告啟動該船隻的引擎並將該船隻駛走。

案情指，被告在出事之後1至2日煽惑5名同船友人向警方提供虛假資料，該5人因此沒向警方提及當日5名被告子女的同學也在船上。控方開案陳詞指，當日下午約4時，被告駕駛涉事快艇載著一些乘客到西貢大浪灣大灣，船隻載客上限為12人，但當日卻載了16人出海。當日天氣良好，視野清晰，涉事船隻去到近沙灘位置時，死者洪小媛當時在水中。海浪把船隻橫推以致船的左舷面向沙灘，被告便重新啟動船隻的引擎，將船轉右駛離，當時死者和其他人仍在水中，船隻螺旋槳擊中死者背部，她大量出血，由直升機送院，同日5時許離世。醫院報告顯示，死者背部、上臂及近臀部位置共有5處深烈傷，露出肺部和脾臟，身體亦有多處骨折。專家指，若在水中人士離船不足5米時，啟動引擎便會構成危險。

案件編號：DCCC 365/2021