勞顧會多名勞方代表或換人　鄧家彪不競逐連任　林偉江參選

勞工顧問委員會是非法定組織，負責就一般勞工事務，向勞工處處長提供意見。勞顧會換屆選舉報名期於9月19起，至本月11日截止，並於11月12日進行選舉。消息指勞方代表或出現大變動，5位由選舉產生的勞方代表中，可能僅得港九勞工社團聯會副主席譚金蓮會競逐連任。其中，工聯會的議員、香港社工及福利人員工會主席鄧家彪不會連任，改由權益委員會副主任、汽車交通運輸業總工會秘書長林偉江出選，並於明天(6日）下午前往報名。

勞顧會由勞工處處長出任主席，共有12名非官方委員，分別由僱主及僱員方面的6名代表出任，其中5名勞方代表需要僱員工會代表選出。現任的勞方代表包括鄧家彪、譚金蓮、香港公務員工會聯合會總幹事梁籌庭、港九酒樓茶室總工會主席羅大智、香港房屋署屋宇裝備技術主任協會主席陳耀光，以及以個人身份獲委任的國泰航空本地職員工會行政助理余慧敏。

據聞，由於鄧家彪已躋身立法會，故放棄競逐連任勞顧會勞方代表，工聯會將會派出林偉江參選。消息人士指，林已經服務工會十多年，亦在不少諮詢組織中佔一席位，故有望贏得一席。東網致電鄧家彪，他回應指已經向工會表示不會競逐連任，希望有更多在工會有經驗、有熱誠的人士有更多服務機會。

至於擔任勞方代表多年的梁籌庭，據聞有可能不再代表工會出選。梁回覆指工會仍未開會討論人選，預計本周內召開會議討論，如工會提名及支持，亦會出選。至於羅大智及陳耀光，有消息指其代表的工會或許會換新面孔出現。

至於上次有參選、但落選的香港公務員總工會主席馮傳宗回應指，該會已經決定由他代表出選。馮又稱，該會多年來都有參與勞顧會選舉，雖則曾經落敗，但仍想繼續參與勞顧會等社會事務。不過，部份同樣落敗的工會代表私下表示，勞顧會並無太大的實權，難以左右政府決策，感到心灰意冷，因而放棄參選。