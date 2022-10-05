今增3642確診 輸入佔324宗 另有10患者逝世

本港新冠疫情漸趨穩定，衞生署衞生防護中心公布，今日(5日)本港新增3,642宗確診個案，包括3,318宗本地個案，以及324宗輸入個案。醫管局則新增10宗確診病人在公立醫院離世，涉及4男6女，介乎68至94歲，其中7位已打齊3針新冠疫苗，2人沒打針，第5波截至目前累計9,981名新冠死者。

院舍方面，新增6間院舍出現個案；涉及4間安老及2間殘疾院舍，共有7名院友染疫，故有20名院友列為密切接觸者，需要接受檢疫。學校方面，共有644間學校呈報共1,147宗個案，涉及977名學生及170名職員；個案分別來自125間幼稚園幼兒中心、257間小學、249間中學、及13間特殊學校。另外，有16間學校因疑涉及傳播，個別班別要停課一周。

懷疑BA.4或5的變種株個案持續有升勢，根據衞生署公共衞生化驗服務處於上月26日至本月2日收到的樣本中，懷疑是Omicron變種病毒株BA.2.12.1及BA.4或BA.5亞系的樣本，7天移動平均比例分別佔約2.8%及90.7%。