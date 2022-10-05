政Whats噏：上次交流會怨聲載道　政府今次學乖優化安排

政府同立法會今早(5日)舉行第三次前廳交流會。可能鑑於上次「交流」嘅安排惹來部分議員嘅怨言，今次政府就「學乖」改用新措施，縮短司長開場白時間，盡快進入討論環節。唔少議員都覺得今次嘅安排較上次好，更加有人話「今次係咁多次交流會中最好嘅一次」添。

話說上次開完前廳交流會之後，就有議員批評話安排混亂，指政務司副司長卓永興就衞生黑點問題作出簡介時「太長氣」。今次政府就吸取教訓，將司長引介發言嘅時間縮短到2分鐘，旋即進入主題分6組討論，兼且取消舉手發問嘅環節。上次亦有議員抱怨，指每月一次嘅交流會，同官員交流只得個半鐘實在唔夠。議員楊永杰就覺得，今次改善模式交流係順暢咗，覺得毋須加時都可以喎。而議員張欣宇就話，今次交流會總體較上次好啲，認為與會嘅議員同事，如對交流會有意見嘅話就應該明確指出，咁下次先有改善嘅。佢仲話今次坐得比較接近司局長，雖然有八次發問，但都佢都好守秩序，話每次都等同組嘅議員同事提問完畢，先繼續發言㗎。

儘管今次交流會嘅安排已有所優化，但都有人指出仍待改善之處。有議員就話交流會環境比較嘈吵，況且大家都無用咪講嘢，如果坐得距離局長遠小小，隨時都會聽唔清楚，要好聚精會神先得。唔知政府聽到呢啲意見，下次又會唔會又「變陣」呢？