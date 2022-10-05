滑翔傘急降撞貨車　報告指疑風勢影響致失控

近年不少港人熱愛挑戰極限運動，其安全性尤為重要。民航意外調查機構今日(5日)就2020年在西貢發生的一宗Geronimo M-27型滑翔傘緊急着陸時與行駛中的貨車相撞的嚴重事故，發表調查報告。調查報告推斷，滑翔傘飛行員準備降落預定着陸場時，可能受到上升的暖空氣以及當地風勢和陣風影響而失去對滑翔傘的有效操控，在緊急着陸時與貨車相撞。調查小組建議民航處及滑翔傘組織需加強對滑翔傘飛行員的指導。

調查報告指出，2020年4月28日下午約3時，一名滑翔傘飛行員從馬鞍山滑翔傘活動區起飛，並預定在沙角尾着陸，該地點位於民航處規定的馬鞍山滑翔傘活動區邊界之外；至下午3時12分，警方接獲報告，指該飛行員在大網仔路與美裕街交界附近與一輛行駛中的貨車相撞後受傷，當日飛行員獨自操作滑翔傘，其腿部受傷，被送往將軍澳醫院接受治療。

民航意外調查機構發言人表示，民航意外調查機構進行調查，目的是找出嚴重事故發生的經過和成因，以避免同類事件再次發生。而調查小組亦建議，民航處及滑翔傘組織可加強對以滑翔傘飛行員的指導，並鼓勵滑翔傘飛行員主動計劃著陸方法，包括著陸區和備用著陸區。