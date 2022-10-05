威逼顧客買13萬港元療程　美容顧問囚2個月

尖沙咀1間美容中心的前美容顧問，在前年11月以協助顧客退款為藉口，威逼及誘使對方購買逾13萬港元的美容療程。她早前否認1項作出具威嚇性的營業行為罪受審，今天（5日）於九龍城裁判法院被裁定罪成，被判監2個月。暫委裁判官朱仲強判刑時表示考慮案情嚴重及相關判刑案例，認為必須判處監禁作為懲罰。

38歲被告胡育慈，被控於2020年11月21至23日，銷售予1名韓姓女子130,844港元的美容療程，透過使用騷擾、威逼手段或施加不當影響，在相當程度上損害或相當可能在相當程度上損害一般消費者就有關產品在選擇及購買方面的自由，並因而導致或相當可能導致韓詠琦作出交易決定。辯方求情指，被告為家庭經濟支柱，案中得益並不多，被告明白案件嚴重，重犯機會低，冀法庭可索取社會服務令報告作判刑考慮。

裁判官裁決時表示，辯方曾指被告須長期服用精神科藥物，於案發前她服用的藥物數量比醫生指引為多，令她不知道自己案發時的所作所為。但庭上播放的錄音對話，經過辯方精神科醫生及裁判官聆聽後，均沒有發現被告有異樣。因此，裁判官認為被告案發時與事主對答如流，並無不妥，故不接納被告以不知自己當時所作所為的解釋，且事主至今仍沒有收到有關退款，因此裁定被告罪成。

案件編號：KCCC 766/2022