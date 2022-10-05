組織倡北環線南延　2035年實現零廢堆填

張欣宇(左2)建議將北環線由錦上路向南延伸至九龍市區。(曾卓琳攝)

政府施政報告將於本月19日公布，議員張欣宇早前提交其施政報告建議書，今日（5日）表示現屆政府應聚焦規劃未來發展方向，其中應主力優化北部都會區相關的鐵路規劃，建議將北環線由錦上路向南延伸，致力將北環線成為香港第三條南北鐵路。而就環境方面，希望爭取香港在2035年前關閉所有堆填區、擴大電動車的使用。

張欣宇指，現時屯馬線新界西北連接九龍的運力己經接近飽和，加上未來區內規劃過十萬住宅單位，因此興建新路線「迫在眉睫」。他指可將北環線由錦上路站繼續向南延伸，直接接入九龍市區，形成繼東鐵綫、屯馬綫之後的第三條南北鐵路。而為進一步增加運力，張亦建議東鐵綫車廂增至10卡。長遠而言，他認為前海至洪水橋鐵路可延長連接到港島西，建構成跨城市走廊。

該組織亦認為香港應實現減排低碳。副研究主管李煒林表示，政府應爭取在2035年前實現零廢堆填及將電動車比例增加至全港私家車的7成，又稱政府應與運輸業界制定目標，推動電動商用車普及化。針對社會凝聚力問題，張認為政府司局長官員，應重啟與年輕人對話，並鼓勵青年直接參與社區建設。