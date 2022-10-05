中大研新型納米顆粒　自發進入斑塊細胞　有效醫治心血管病

動脈粥樣硬化主要由高血脂水平誘發，會導致血管阻塞，繼而引發中風和缺血性心臟病。香港中文大學工程學院生物醫學工程學系團隊，研發出一款新型核糖核酸(RNA)納米顆粒，這種顆粒能自發進入動脈粥樣硬化斑塊細胞的受體，調控與斑塊形成相關基因，在安全情況下減少及穩定斑塊。團隊實驗期間，於6周內3次將顆粒注射到在動脈粥樣硬化的小鼠體內，發現其大動脈有3成斑塊可被消除，證明顆粒對心血管疾病治療有效。

中大工程學院生物醫學工程學系副教授蔡宗衡表示，傳統治療動脈粥樣硬化包括外科手術，即通波仔，及服用降脂藥物，惟手術具有入侵性，而服藥亦僅能減慢病情惡化。蔡宗衡團隊研發的新型核糖核酸納米顆粒呈球體狀，大小約70納米，核心是生物兼容的氧化鐵納米顆粒，外層由約300條「microRNA-146a」連接組成，有助調節與動脈粥樣硬化形成相關的促炎症通路。研究成果已發表於國際學術期刊《美國國家科學院院刊》(The Proceedings of National Academy of Sciences)。

論文第一作者、中大工程學院生物醫學工程學系博士畢業生柏芊芊表示，團隊實驗期間，於3周內6次將顆粒靜脈注射至有動脈粥樣硬化斑塊的小鼠後，相較無打針的小鼠，可減3成斑塊，而這些顆粒亦不會在體內積聚或引起嚴重毒性。團隊指，此研究有望為核酸納米科技應用於心血管疾病治療開拓新路，未來會嘗試應用於大型動物上驗證安全性及劑量與療效，包括猴子、狗及豬，不過他指，在港進行此類驗證牽涉道德問題，會有一定局限，料研究仍需至少2至3年，冀未來可用於病人身上。