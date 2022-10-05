「和你sing」現場猛衝撞警　青年襲警罪成判勞教

有網民發起於2019年12月24日平安夜舉行「和你sing」集會，有示威者在元朗形點商場聚集及破壞商舖。警方到場驅散時，1名地盤散工逃跑期間以肩猛撞企圖攔截他的警員，而他繼續奔跑，結果躍過玻璃圍欄從高處墜地。他早前被裁定襲警罪成，今天（5日）在粉嶺裁判法院被判入勞教中心。裁判官形容被告的軀幹猶如巨型拳頭，毫無保留地打向警員。而他墜地受傷只是咎由自取，並指勞教中心有嚴格紀律及體能鍛煉，能使被告有震撼的經歷後不再犯法。

21歲被告周俊榮，被控於2019年12月24日，在元朗形點II 2樓襲擊警員曾彼得。裁判官判刑時指，被告雖然是初犯，但他在審訊後被定罪，不見悔意。被告雖無使用武器，但當時用盡全力去撞飛警員，猶如巨拳，導致該警員凌空向後飛2米再倒地滑行逾1米。對於被告解釋見到警員執法覺得恐慌突襲，裁判官批評被告是不忘抺黑警員，以及不清楚他受到何等程度的荼毒才得出這種謬論。

裁判官續指，懲教院舍的管教及關懷起到糾正作用，使在囚人士學會更生、守法及尊重執法者，報告亦顯示被告適宜勞教中心，故判被告進入勞教中心，並指被告毫無悔意及冥頑不靈，渴望縮短拘禁刑期會是他在服刑時努力更生的動力。

案件編號：FLCC 731/2021