港大中大共同研究發現　新冠口服藥最高可減逾4萬元治療成本

本港第5波新冠肺炎疫情起，向新冠患者處方輝瑞及默沙東藥廠的2款新冠口服藥。香港中文大學醫學院及香港大學醫學院研究團隊發現，每用輝瑞口服藥救1名病人性命，其醫療成本較一般治療減少近4.3萬港元；默沙東口服藥則節省約2萬港元。不過，團隊指輝瑞口服藥雖能更有效降低死亡風險和入院率，但易與其他藥物產生相互影響，不適合正在服用薄血藥或抗生素等藥物的病人；而後者與其他藥物互相影響的機會較低。研究結果已刊登於刺針醫學期刊《The Lancet Regional Health-Western Pacific》。

中大及港大團隊分析了本港第5波高峰，即今年2月至3月期間，共54,355名到指定診所求醫或於公立醫院留醫的新冠確診患者數據，包括滿60歲的患者，以及60歲以下患有1種或以上長期病患的病人，當中20%病人獲處方新冠口服藥。團隊發現，使用其中任何1款新冠口服藥的住院病人，較沒有服用者的死亡風險降低76%；而門診病人經急症室入院次數亦減少88%。當中以輝瑞口服藥成效較為顯著，減達63%。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院博士後研究員陳盈表示，對於病情輕微的病人，這2款口服藥均能大大減低死亡風險，以及減少入院情況，同時有效地運用醫療資源，而輝瑞口服藥有助顯著降低醫療成本。教授黃麗儀則建議，可設立分流系統，把病情屬輕微至中度的病人迅速轉介至指定診所或私家醫生，以及時處方抗病毒藥物，令口服藥發揮最大功效。