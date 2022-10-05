政Whats噏：載荷專家提早招募　局長定議員搞錯？

內地日前宣布，將首次在港澳地區篩選載荷專家，招募期由本月6日開始至本月27日。創新科技及工業局局長孫東今日(5日)就出席第3次前廳交流會，有議員引述會面嘅時候問到依家嘅招募情況，孫東就回覆話因為今日第一日開始接受報名，暫時未有消息。但其實招募期聽日先正式開始，唔知今次係嗰個議員口誤，定局長搞錯呢？

話說今日孫東就隨隊去立法會出席前廳會議，之前問過政府點樣比香港市民參加載人航天工程嘅議員梁熙(Edward)，喺會上就繼續關注呢個問題，就問到孫東現時嘅招募情況。佢就引述孫東話，今日第一日開始接受報名，而自已今朝又要趕去前廳會議，所以未有相關消息，不過期望香港能有1個位置。之不過，載荷專家嘅招募期係聽日先開始嘅，今次究竟係Edward口誤引述錯，定局長搞錯咗呢，就真係得佢兩個先知啦。

但其實除咗講航天工程之外，Edward話佢自已都有同政府建議，爭取俾港澳人士參加極地、深海探險，同埋考古探索。佢話相信香港好多青年都對呢方面嘅工作有興趣咁話喎。