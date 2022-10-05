十一長假首日旅客量創年內第2高　政府未來擬推客制化旅遊路線

十一長假踏入第5天，澳門治安警今日(5日)公布，截至晚上9時，當地各口岸共31.1萬人次出入境，旅客佔52,650人次，其中入境旅客為24,134人次，出境旅客則佔28,516人次。另外，澳門旅遊局公布，假期首4天共有11.7萬人次旅客入境，日均2.9萬人次，較上月日均1.9萬人次多49.5%，其中長假首天、上周六(10月1日)更錄得逾3.7萬人次，為今年以來單日第2高。而長假首3天酒店入住率平均逾80%。澳門旅遊局局長文綺華對此表示值得可喜，又指將來接待旅客不能沿用過往「單純睇大路景點」旅遊模式，要因應旅客需要，規劃客制化旅遊路線。

文稱，新冠肺炎疫情改變旅客出遊模式，旅客群體漸趨年輕化，而大多旅客均在網上規劃路線，因此將因應旅客需要，加入不同元素設計精品旅遊路線。她續稱，內地赴澳門旅行團及電子簽注快將恢復，能增強業界和社會信心，對穩定就業市場起到一定作用。文亦提到，復辦除夕倒數晚會能鼓勵坊間舉辦其他節慶活動。

旅遊局副局長程衛東則表示，未來或集中更多資源在線上宣傳，包括機票優惠，以及與內地電商平台合作，推出酒店優惠，亦會加強社交平台宣傳。休閒旅遊服務創新協會會長黃輝指，是次十一長假有驚喜，業界均反映生意是今年以來最好，市面氣氛亦較暢旺。他期望當局盡快公布更多恢復辦團的具體指引，讓業界做好準備及宣傳推廣。