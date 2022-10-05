多66廈納強檢　西半山寶威閣輝煌豪園及銅鑼灣尚巒上榜

再增66個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(5日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該66個地方的人士，須於明日至後日(6日至7日)期間進行病毒檢測。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.何文田天鑄6座

2.荔枝角美孚新邨第一期百老匯街10至12號

3.荔枝角美孚新邨第一期百老匯街14至16號

4.天水圍天恩邨恩穗樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.天水圍天耀一邨耀興樓

2.將軍澳都會駅2座

3.柴灣峰霞道8號景翠苑

4.大埔新峰花園8座

5.半山區柏道4號寶威閣B座

6.觀塘祥和苑和健閣

7.尖沙咀擎天半島5座

8.秀茂坪曉麗苑曉星閣

9.牛池灣彩虹邨綠晶樓

10.大圍豐盛苑富盛閣

11.葵涌葵涌邨百葵樓

12.赤柱龍德苑怡德閣

13.黃大仙天馬苑駿昇閣

14.葵涌祖堯邨啟敬樓

15.筲箕灣東駿苑金駿閣

16.將軍澳廣明苑廣賢閣

17.青衣長康邨康豐樓

18.柴灣小西灣邨瑞喜樓

19.沙田水泉澳邨山泉樓

20.大埔富亨邨亨泰樓

21.沙田崗背街9至11號全輝中心B座

22.銅鑼灣華倫街23號尚巒

23.屯門豐景園4座

24.天水圍嘉湖山莊樂湖居1座

25.荃灣愉景新城7座

26.柴灣康翠臺5座

27.屯門新屯門中心3座

28.天水圍天頌苑頌映閣

29.天水圍天盛苑盛譽閣

30.筲箕灣東旭苑東曉閣

31.將軍澳維景灣畔1座

32.大角咀柏景灣8座

33.西貢西貢苑E座

34.屯門翠濤居1座

35.九龍塘雅士花園3座

36.上環東輝花園康寧樓

37.沙田沙田圍路1-7號勵城花園

38.大埔美豐花園A座

39.荃灣東亞花園長發樓

40.半山區西摩道3號輝煌豪園

41.荃灣富麗花園昌貴閣

42.土瓜灣欣榮花園5座

43.屯門景峰豪庭1座

44.北角柏蔚山3座

45.青衣美景花園8座

46.馬鞍山海典灣1座

47.鰂魚涌太古城春櫻閣

48.藍田康田苑裕康閣

49.屯門青棉徑2號菁雋

50.柴灣康翠臺4座

51.沙田愉翠苑愉居閣

52.將軍澳富麗花園2座

53.鴨脷洲悅海華庭3座

54.大角咀君滙港6座

55.土瓜灣落山道96號僑發大廈

56.土瓜灣翔龍灣2座

57.鴨脷洲海怡半島怡美閣

58.柴灣富怡花園5座

59.天水圍天恒邨恒俊樓

60.將軍澳寶盈花園2座

61.慈雲山慈樂邨樂安樓

62.沙田新田圍邨盛圍樓