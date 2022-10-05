政Whats噏：林村河畔仿東鐵車廂避雨亭　區議員批零諮詢欠尊重

區議會同地區事務本來係密不可分，但政府早前收返區議會撥款權，導致區議員對地區小型工程計劃嘅撥款毫不知情。大埔林村河畔近日有仿照東鐵退役列車車廂造型嘅避雨亭落成，但就遭到街坊批評粗製濫造，同周邊環境格格不入，有當區區議員更指相關工程事前並無通知區議會，直斥政府完全唔尊重民意代表。

被指粗製濫造嘅避雨亭，係依照今年5月退役、俗稱「烏蠅頭」嘅英國製12卡中期翻新列車車廂而設計。大埔區區議員何偉霖喺社交平台貼文，指區議會曾討論保育整個烏蠅頭車廂。然而今次避雨亭項目並無諮詢大埔區議會，有關工程做價及設計一概冇通知，而民政署喺冇通知區議會嘅情況之下去進行有關項目當然會出問題，不但令人難以想像避雨亭對社區有何連繫，亦導致本來極具發揮空間嘅保育槪念淪為影相用嘅臨時布景板，仲要啟用短短兩日就有損壞添！

何重申該區仲有好多小型工程跟進，強調快唔一定係好，市民亦唔會樂見，畢竟最終都係公帑埋單。雖然何對避雨亭十分不滿，但既然木已成舟，惟有敦促當局快啲執漏，會實際啲咁話。